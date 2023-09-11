Soğan kesme makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde soğan kesme makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Tarlada traktöre bağlı soğan kesme makinesine binen küçük çocuk, dengesini kaybederek yere düştü ve ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.