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Siverek'te devrilen at arabasında 4 kişi yaralandı

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Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarladan dönen bir at arabasının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı.

Sislice Mahallesi yakınlarındaki tarladan dönenlerin bulunduğu arabanın atı kontrolden çıktı.

Devrilen at arabasındaki A.R.G, Y.G, A.G. ile H.G. yaralandı.

Hafif yaralanan 4 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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