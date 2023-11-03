Siverek'te devrilen at arabasında 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarladan dönen bir at arabasının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen at arabasındaki 4 kişi yaralandı.
Sislice Mahallesi yakınlarındaki tarladan dönenlerin bulunduğu arabanın atı kontrolden çıktı.
Devrilen at arabasındaki A.R.G, Y.G, A.G. ile H.G. yaralandı.
Hafif yaralanan 4 kişi ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam