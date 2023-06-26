Sivas'ta Kurt 59 Koyunu Telef Etti
Yaşam Haberleri
Sivas'ın Gemerek ilçesinde İmdat Çarboğa'ya ait ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti. Çarboğa, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hayvanlar, açılan çukura gömüldü.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde ağıla giren kurt, 59 koyunu telef etti.
Alperen Mahallesi'nde hayvancılık yapan İmdat Çarboğa'ya ait ağıla kurt girdi.
Ağıla girdiğinde 59 koyununun telef edildiğini gören Çarboğa, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Hayvanlar, yapılan incelemenin ardından, iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.
Çarboğa, kurbanlık olarak beslediği hayvanların telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını, zararının büyük olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Yaşam