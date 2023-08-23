Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Turhan köyünde bir bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Turhan köyündeki bir bahçede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kuru otların yanmasıyla başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ve Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alanda zarar oluştu. - SİNOP