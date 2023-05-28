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Sedyeyle oy kullanmaya geldi

Sedyeyle oy kullanmaya geldi

Yaşam Haberleri

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 77 yaşındaki hasta kadın sedyeyle oy kullanmaya getirildi. İlçeye bağlı Tekke Mahallesinde ikamet eden ve seyyar sandık müracaatını yapamayan 77 yaşındaki Fırğat Ağca isimli kadın Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinde oy kullanmak için 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Ambulansla evinden alınarak Şiran Fen Lisesine getirilen Ağca, 1013 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 77 yaşındaki hasta kadın sedyeyle oy kullanmaya getirildi.

İlçeye bağlı Tekke Mahallesinde ikamet eden ve seyyar sandık müracaatını yapamayan 77 yaşındaki Fırğat Ağca isimli kadın Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinde oy kullanmak için 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Ambulansla evinden alınarak Şiran Fen Lisesine getirilen Ağca, 1013 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Gümüşhane Şiran Yaşam Haberler

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