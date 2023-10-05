Sarıyer'de Uçurumdan Düşen Yaşlı Adam 5 Gün Boyunca Kurtarılmayı Bekledi

SARIYER'de uçurumdan düşen 65 yaşındaki Remzi Geyik düştüğü yerde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Bugün piknikçiler tarafından fark edilen yaşlı adam kurtarıldı.Geyik'in, 5 gün boyunca yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazosmanpaşa'da oturan Remzi Geyik haftasonu Garipçe mahallesine gitti. Geyik, ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmandığı sırada ayağının kayması sonucu metrelerce aşağıya yuvarlandı. Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen Remzi Geyik yanında telefon olmadığı için kimseye haber veremedi.

DÜŞTÜĞÜ YERDE 5 GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ

Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen Remzi Geyik düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye giden iki kişi yerde birinin yattığını gördü. Yaklaştıklarında yerde yatan kişinin Remzi Geyik olduğunu fark etti.İki kişi yaşlı adamın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Remzi Geyik'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığından Kıyı Emniyeti'nden zodyak bot istendi. Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan 65 yaşındaki Remzi Geyik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.