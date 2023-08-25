Şanlıurfa'da korkutan trafo yangını

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde aniden yanmaya başlayan elektrik trafosu, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye elektrik akımı veren trafo henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek, trafonun tüm kablo ve tesisatına sıçrayarak, patlamalara neden oldu. Alev topuna dönen trafo mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, enerji akımını kestikten sonra, itfaiye ekipleri de yanan trafoya müdahale etti.

Trafo kullanılamaz duruma gelirken, yangının çıkma nedeni araştırılıyor.