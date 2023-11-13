Samsun'da Doğal Afetlerde Büyük Zarar

Samsun'da bu yıl yaşanan doğal afetlerde 740,6 dekar alanda 232 mahalle ve 355 çiftçi zarar görürken, 129 hayvan telef oldu ve 171 tarımsal yapıda hasar meydana geldi. Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 11 ilçedeki 231 kırsal mahallede zarar oluştu.

Samsun'da bu yıl yaşanan doğal afetlerde 740,6 dekar alanda 232 mahalle ve 355 çiftçi zarar görürken, 129 hayvan telef oldu ve 171 tarımsal yapıda hasar meydana geldi.

Bu yıl doğal afetlerin etkili olduğu Samsun'da Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre 11 ilçedeki 231 kırsal mahallede zarar oluştu. Bu yatırım dönemindeki verilere göre Ladik'te 11, Çarşamba'da 143, Salıpazarı'nda 5, Ayvacık'ta 1, Bafra'da 4, Vezirköprü'de 12, Havza'da 24, Kavak'ta 3 ve Tekkeköy'de 1 mahallede aşırı kar yağışından zarar meydana geldi. Ayvacık'ta 1 mahalle heyelandan, Alaçam'da ise 26 mahallede sel ve su baskınından zarar gördü. Afetlerden toplamda 231 mahalle, 355 çiftçi, 129 hayvan, 171 tarımsal yapı ve 740,6 dekar alan olumsuz etkilendi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler pasaportlandırılıyor

Pasaport çalışmaları kapsamında tıbbi ve aromatik bitki olarak Samsun'da ekiliş izni verilen toplam 6 bin 887 dekar alanda yılda 12 on tıbbi nane, 632 ton defne, 42 ton hünnap, 35 ton kekik, 69 ton salep, 110 ton kuşburnu, 103 ton maydanoz, 1,4 ton ekinezya, 206 ton sarımsak, 7 ton adaçayı ve 70 ton da nane üretiliyor. Bitki pasaport, fide, fidan denetim çalışmaları çerçevesinde ise il genelinde 154 bin 230 adet meyve fidanı, 102 bin tohum ve 152 bin 800 aşı gözü, meyve üretim materyali ve 33 milyon 566 bin 282 sebze fidesi üretimi yapıldı. 7 bin 143 adet bitki pasaportu basıldı. Ayrıca 450 dekar alandan 11 adet yığın toprak, 49 adet açık alandan toprak örneği alındı.

Bin 340 adet nitrat ve su kirliliği analizi yapıldı

'Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği' gereğince nitrat su kalitesi izleme çalışmaları çerçevesinde Samsun il genelinde 43 noktadan yüzey suyu ve 23 noktadan da yeraltı suyu olmak üzere toplam 66 noktada analizi yapılıyor. Yüzey sularında her ay, yeraltı sularında üç ayda bir olmak üzere düzenli olarak numuneler toplanırken, analiz sonuçlarında sınır değerlerini aşan herhangi bir değerle karşılaşılmadığı belirtildi. Şu ana dek 527 adet nitrat, 271 adet azot, 271 adet fosfat ve 271 adet de fosfor olmak üzere toplam bin 340 adet analiz gerçekleştirildi. - SAMSUN