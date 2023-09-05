Samsun'da Dev Yayın Balığı Yoğun İlgi Gördü

SAMSUN'da, balıkçıların ağına takılan 2,5 metre boy ve 141 kilo ağırlığındaki yayın balığı, satış için tezgahta yerini aldı.

Ayvacık ilçesinde Ayvacık Barajı'nda balıkçıların ağına takılan 2,5 metre boyunda ve 141 kilo ağırlığındaki yayın balığı, satışa çıkarıldı. Atakum ilçesi Türkiş Mahallesi'nde balıkçı Emrah Canikli'nin tezgaha koyduğu balık, bölge halkının da dikkatini çekti. Kilosu 210 TL'den satılan balığın kısa sürede parça parça rezerve edilip satıldığını anlatan Canikli, "Dün sabah saat 07.00 sıralarında balıkçı arkadaşlarımız, devasa boyda 141 kilo 200 gram ve 2,5 metre boyunda yayın balığı avladı. Son dönemde yakalanmış olan en büyük yayın balığı. Yarısını sipariş olarak not ettik, diğer yarısını da restoranlara verdik. Balık fazlasıyla talep gördü. Telefonla fotoğraf çekenler oldu. 3 kişi bu balığı zorla kenara çektiler. Görüntü de bunu fazlasıyla doğruluyor. Arkadaşlarımızın emeği ve koluna sağlık. Balığımız 141 kilo ağırlığında, biz de 41 kere maşallah diyoruz" diye konuştu.