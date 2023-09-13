Sakarya'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda motosikletin üzerine yatarak giden sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arifye ilçesi D-650 kara yolu Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız motosiklet sürücüsü, plakası olmayan motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı. Yatarak kullandığı motosikletle adeta ölümle dans eden sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kasksız motosiklet sürücüsünün, motosiklet üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor. - SAKARYA