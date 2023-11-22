Sakarya'da midibüs ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, midibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Osman Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan midibüs ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA