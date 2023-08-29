Orta ilçesinde çıkan yangında 6 dekar arazi zarar gördü
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Durağı mevkiinde Ahmet Şahin'e ait arazide çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 60 balya ile 6 dekar arazi zarar gördü. Yangının yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edildi.
Orta ilçesinde çıkan yangınında 6 dekar arazi zarar gördü.
Durağı mevksinide Ahmet Şahin'e ait arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 60 balya ile 6 dekar arazi zarar gördü.
Yangının yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Yaşam