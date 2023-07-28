Orta İlçesinde Büyük Orta Festivali Başladı

Orta ilçesinde düzenlenen Büyük Orta Festivali'nin açılış töreni yapıldı. Festival kapsamında sünnet çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendi. Kaymakam Vekili, Belediye Başkanı ve Dernekler Birliği Başkanı festival alanını ziyaret etti. Festival boyunca birçok etkinlik ve konser düzenlenecek.