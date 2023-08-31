Orhaneli'de Orman Yangını Söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, Sadağı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sadağı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 4 arazözle kısa sürede bu bölgeye ulaştı.

Sadağı Kanyonu yakınındaki alanda etkili olan yangını erken ve etkin müdahaleyle büyümeden yaklaşık yarım saatte söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.