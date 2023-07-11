Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan bir kadının arama çalışmaları ikinci gününde dere ve ormanlık alanda yapıldı. Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve polis özel harekat ekipleri katıldı. Ancak çalışmalara ara verildi ve yarın sabah devam edilecek.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi.
İlçede dün sağanak yağış etkili olduğu sırada, Yavaş Mahallesi'nde, ahırın yanındaki alanda hayvanlarına yaprak kesen Naciye Yılmaz'ın (55) kaybolduğunun belirtilmesi üzerine başlatılan çalışmaların ikinci gününde, dere ve ormanlık alanda arama yapıldı.
Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve polis özel harekat, Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler, sivil toplum kuruluşları ile bazı mahalle sakinleri katıldı.
Yılmaz'ın düşmüş olabileceği değerlendirilen derede, yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama yapıldı.
Ekiplerce ormanlık alanda da tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Ara verilen çalışmalara, yarın sabah devam edilecek.