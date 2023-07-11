Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan kadını arama çalışmalarına ara verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaybolan bir kadının arama çalışmaları ikinci gününde dere ve ormanlık alanda yapıldı. Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve polis özel harekat ekipleri katıldı. Ancak çalışmalara ara verildi ve yarın sabah devam edilecek.