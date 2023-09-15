Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi Yeni Döneme Piknikle Başladı

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, aileleriyle birlikte düzenlenen piknik etkinliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte sportif etkinlikler, oyunlar ve müzikle dolu bir gün geçirildi.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, yeni döneme piknikle merhaba dedi. Bizim Ev katılımcıları, ailelerinin de yer aldığı etkinlikte keyif dolu anlar yaşadı.

Engelli bireylerin sosyal yaşamın içinde aktif bir şekilde rol almalarına ve yıl boyunca düzenlenen eğitici, öğretici atölyelerle kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, yeni bir dönemi düzenlenen piknikle başladı. Balat Atatürk Ormanı'ndaki etkinliğe aileleri ile birlikte katılan Bizim Ev katılımcıları, yeni eğitim dönemi öncesi moral depoladı. Çeşitli engel gruplarından katılımcılara yönelik düzenlenen etkinlikte aynı zamanda yaz mevsimine de veda edildi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, etkinliğe katılarak Bizim Ev katılımcılarının mutluluğuna ortak oldu.

Sportif etkinliklerle başlayan renkli buluşmada, Bizim Ev katılımcıları halat çekme, voleybol, yakan top gibi eğlenceli oyunlar oynadı. Öğle yemeğini meşe ağaçlarının gölgesinde, kuş sesleri eşliğinde yiyen engelli bireyler ve aileleri, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın hareketli ritimleri ve solist Hübeyya Arun'un şarkılarıyla gün boyunca gönüllerince eğlendi. - BURSA