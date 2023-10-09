Niğde'de Muhtarlık Ofisi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Mağazasına Dönüştü

Niğde'de muhtarlık ofisini ihtiyaç sahipleri için mağazaya dönüştüren Muhtar Ali İhsan Zırhlı, hayırseverlerin verdiği kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Çocuk kıyafetleri, yetişkin kıyafetleri, gelinlik, ayakkabı, ev eşyası ve kitap gibi birçok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu muhtarlıkta, ürünler azaldıkça depodan yenileri geliyor. Muhtar Ali İhsan Zırhlı; hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini söylediği açıklamasında, vatandaşa sadece muhtarlık hizmeti değil sosyal hizmet verdiklerini de söyledi. Zırhlı, "Böyle beklemeyelim, bir şeyler yapalım düşüncesi ile başladık. İlk önce kendi çevremizdeki arkadaş grupları, akrabalarla haberleştik. Dolapta bekleyen, daralan bazı kıyafetlerin bize getirilmesini istedik ve kullanılacak çok güzel şeyler geliyor. Bu zamana kadar çok yerden destek aldık. İnsanlarımız duyarlı. Kıyafet, mutfak eşyası, kitap, ayakkabı gibi her türlü ihtiyaca cevap verecek çeşitler geldi. Muhtarlığın yanı sıra sosyal hizmet veriyoruz. Gelinlik, nişan elbiseleri, takım elbiseler, sıfır ayakkabılar getiriliyor. Bu milli servettir, insanlarımıza geri dönüşüm de oluyor. Şartlar ağır geliyor, günümüzde ucuza tüketim kalmadı. Köylerden bile insanlar geliyor. Ben verecek insan bulamıyorum diyenler de bize başvurabilir" dedi. - NİĞDE