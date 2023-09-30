Nevşehir'de Tırla Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında tırla otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir yolunda patates depolarının bulunduğu alana dönmekte olan 42 JG 264 plakalı tıra arkadan gelen 40 LC 674 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan yaralılar Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak kurtarıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR