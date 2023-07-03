Muratpaşa Belediyesi Emektarlar Satranç Turnuvası Ödül Töreniyle Son Buldu

Muratpaşa Belediyesi'nin Konuksever Mahallesi'nde bulunan Sabriye Kaya Yaşlı Evi'nde düzenlenen Emektarlar Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Emektarlar Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler madalyalarını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan alırken, törende Yaşlı Evi üyesi kent sakinleri dans gösterisi de sundu. Başkan Uysal, Emektarlar Satranç Turnuvası'nın ödül töreninde, turnuvada mücadele eden herkesi tebrik ederek, "İyi ki varsınız. Şehrimizi şenlendirdiniz, güzelleştirdiniz, güzelleştiriyorsunuz. Şehrimizin duygusunu, inceliğini artırıyorsunuz" dedi.

Yaşlı Evleri'nin Muratpaşa'ya özgü bir mekansal model olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bu çalışmanın dünyanın ilgisini çektiğini söyledi. Çalışmanın birçok uluslararası toplantıda gündeme geldiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Zaman zaman uluslararası ziyaretçilerimiz de oluyor. Sizlerin mutluluğu her şeyin üzerinde. Belediyeciliği sadece yol kaldırım bina yapmak olarak anlayanlar var. Biz öyle anlamıyoruz. İhtiyaca göre biz hem yolun hem kaldırımın hem de binanın gereğini yapıyoruz. Ama onun dışında da insanların mutluluğu için, insanlarımızın bir arada, ortak yaşam kültürünü güçlendirerek var olmaları için de modeller geliştiriyoruz. Çalışmalar yapıyoruz."