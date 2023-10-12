2,5 yaşındaki minik Nisa annesiyle beraber Ağrı Dağı zirvesine çıktı. Kocaeli'den Ağrı'ya kızıyla zirve yapmak için gelen 31 yaşındaki Elif İlçi, 2 buçuk yaşında olan kızı Nisa'yı sırtına alarak tırmanışa geçti. İlk karı Ağrı Dağı zirvesinde gören ve annesiyle beraber kar topu oynayan minik Nisa, küçük yaşında zirveye çıkmanın heyecanını yaşadı.

Minik Nisa annesiyle Ağrı Dağı zirvesine çıktı

AĞRI - 2,5 yaşındaki minik Nisa annesiyle beraber Ağrı Dağı zirvesine çıktı.

Yaz-kış hem yerli hem de yabancı dağcı grupları ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa anne ve minik kızını zirvesinde ağırladı. Kocaeli'den Ağrı'ya kızıyla zirve yapmak için gelen 31 yaşındaki Elif İlçi, 2 buçuk yaşında olan kızı Nisa'yı sırtına alarak tırmanışa geçti. İlk karı Ağrı Dağı zirvesinde gören ve annesiyle beraber kar topu oynayan minik Nisa, küçük yaşında zirveye çıkmanın heyecanını yaşadı.