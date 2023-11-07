Milas'ta Bitmeyen Yol Çalışmaları Vatandaşları İsyan Ettirdi

Muğla'nın Milas ilçesindeki bitmeyen yol çalışmaları ve bozuk yollar, vatandaşların sabrını zorlamaya başladı. Yağışlarda su baskınlarına maruz kalan çevre yolu ve adeta köstebek yuvasına dönen yollar Milas'ta yaşayanlar için çileye döndü. Vatandaşlar belediyenin sorunu çözmek için yeterli çaba göstermediğini belirterek isyan etti.

Muğla'nın Milas ilçesindeki bitmeyen yol çalışmaları ve bozuk yollar, vatandaşların sabrını zorlamaya başladı. Yağışlarda su baskınlarına maruz kalan çevre yolu ve adeta köstebek yuvasına dönen yollar Milas'ta yaşayanlar için çileye döndü. Defalarca belediyeye müracaat etmelerine rağmen sorunun çözülmediğini belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Muahmmet Tokat'ı vurdumduymazlıkla suçladılar.

Milas Belediyesi tarafından bozulan yolların çeşitli yatırımcı firmaların kazı çalışmalarından kaynaklandığını belirtmesi, Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın "Bozuk yollar bizimle ilgili değil" şeklindeki açıklama yapsa da belediye sınırları içindeki yol sorununu çözmenin belediyenin işi olduğunu belirten ilçe sakinleri Muhammet Tokat'a ve Milas Belediyesi'ne isyan etmeye başladı.

Bozuk yolların yenilenmesini ve bitmeyen yol çalışmalarının tamamlanmasını isteyen vatandaşlar, "Yağmur yağınca çamurdan, güneşli ve rüzgarlı havada tozdan geçilmiyor. Milas 20 yıl geriye döndü" diyerek yol sorunlarının bir an önce çözlümesini istediler. - MUĞLA