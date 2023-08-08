Mersin'de Bitkin Halde Bulunan Kerkenez Hayata Tutundu

Mersin'de polis ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde bitkin halde buldukları kerkenezin hayata tutunmasına yardımcı oldu. İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri, sıcak havalardan zarar gören hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Buluklu Mahallesi'nde bulunan bitkin haldeki kerkenez kuşuna su ve vitaminli su veren ekipler, kuşun vücut direncini toparlamasını sağladıktan sonra doğaya bıraktı.

Mersin'de polis ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde bitkin halde buldukları kerkenezin hayata tutunmasına yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri sıcak havalardan zarar gören hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

HAYDİ ekipleri Buluklu Mahallesi'nde bitkin halde kerkenez kuşu buldu.

Ekipler, sıcak havadan etkilenen kuşa önce su verdi. Bakımını yaptıkları kerkeneze vitaminli su vererek vücut direncini toparlaması sağlayan ekipler, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.