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Melih Gökçek, eylem yapan çiftçileri hedef aldı: Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi

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Türkiye'nin dört bir köşesinde çiftçiler tarım politikalarına karşı eylemlerini sürdürürken Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Eylem yapan çiftçileri hedef alan Gökçek, "3 milyonluk traktörle ürünümüz para etmiyor eylemi yapılıyor. Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi vesselam" ifadelerine yer verdi.

Edirne'de bu yıl kuraklıktan dolayı ciddi verim kaybı yaşayan çiftçiler, açıklanan ayçiçek fiyatına tepkilerini dile getirmek için traktörleriyle eylem yaptı. Eylemin görüntülerini sosyal medya hesabından alıntılayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Melih Gökçek, eylem yapan çiftçileri hedef aldı: Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi

"REİS BUNLARA 10 GÖMLEK FAZLA GELDİ"

Paylaşımında çiftçiler için aşağılayıcı bir dil kullanan Gökçek, "Erdoğan'dan sonra her şey değişti. 100 bin liralık telefonla açız diye twit atılıyor. 3 milyonluk traktörle ürünümüz para etmiyor eylemi yapılıyor. Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi vesselam" ifadelerine yer verdi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Melih Gökçek, eylem yapan çiftçileri hedef aldı: Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Sosyal Medya Melih Gökçek Melih Gökçek Politika Türkiye Ekonomi Güncel Yaşam Medya Tarım

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Yorumlar (13)

Alkurt:

Çiftçi Milletin efendisidir, çiftciler ne istiyorsa yapılmalıdır. Avrupa dediğimiz tüm ülkeleri çiftçi ve sanayi ayakta tutuyor. Melih sen konuşma lutfen

44
11
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Fatih Sultan:

Bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye nedense aklıma böyle bir söz geldi konuyla ne alakası varsa artık

35
3
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Zübükzade:

jelibon rezervleri ne durumda devrik başkan

26
3
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Muhammed AY:

İkinci el traktörler 3 milyon TL ise enflasyon yüzde kaç acaba

24
3
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ismail Yasin:

aslında siz yoldan çıktınız. bu çok kibirli oldunuz. kendinizi milletten üstün gördünüz.. sizi oraya taşıyan bu insanlar olduğunu unuttunuz.. söylenecek o kadar çok şey var ki...!

22
2
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Unknown 123:

ürünün para etmemesi ayri bi konu,ama yinede 10 traktör hibe verilse cözülmez,Neden 15 degil denecek

4
10
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vatandaş:

köylünün halini bilmeyip anlamayanlar işte böyle konuşur. anlamaz anlayamazlar. boş boş konuşuyor.

10
1
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İsmail Atış:

Biz çiftçiligi bıraktık sayenizde varın siz yapın artık

8
1
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Can Güldüler:

100 bin birimlik telefon yurt dışında bin birim önce bunu sorgulasın beyfendi kendisi yarım kalan dinozorlara milyonlar harcarken iyidi :D

3
0
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müfeyir Kaplan:

çiftçi masrafını çikartmiyor Melih gokçe o kadar mali varki nasıl harcayacağini bilmiyor

2
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