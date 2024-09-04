Melih Gökçek, eylem yapan çiftçileri hedef aldı: Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi

Edirne'de bu yıl kuraklıktan dolayı ciddi verim kaybı yaşayan çiftçiler, açıklanan ayçiçek fiyatına tepkilerini dile getirmek için traktörleriyle eylem yaptı. Eylemin görüntülerini sosyal medya hesabından alıntılayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"REİS BUNLARA 10 GÖMLEK FAZLA GELDİ"

Paylaşımında çiftçiler için aşağılayıcı bir dil kullanan Gökçek, "Erdoğan'dan sonra her şey değişti. 100 bin liralık telefonla açız diye twit atılıyor. 3 milyonluk traktörle ürünümüz para etmiyor eylemi yapılıyor. Reis bunlara 10 gömlek fazla geldi vesselam" ifadelerine yer verdi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;