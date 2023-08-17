Mardin'de saman yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Mardin'in Derik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, saman yüklü tır devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi ve yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Derik ilçesi Üçyol Kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkan 20 ton saman yüklü tır devrildi. Saman yol kenarına savruldu, sürücü yaralandı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Saman balyaları yoldan kaldırılarak yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam