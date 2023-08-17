Mardin'de saman yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, saman yüklü tır devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi ve yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.