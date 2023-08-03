Türkiye genelinde etkili olan sıcaklarda Osmaniye elektrik direğinde yuvada bulunan yavru leyleğe güneşten korumak için anne ve baba leylek yanından ayrılmadan gölge oluyor. Leylekler gün boyu ayakta durarak yavrularını kanatlarıyla güneşten korumaya çalışıyor.

- Leylekler yavrusunu güneşten korumak için ona gölge oluyor

OSMANİYE - Türkiye genelinde etkili olan sıcaklarda Osmaniye elektrik direğinde yuvada bulunan yavru leyleğe güneşten korumak için anne ve baba leylek yanından ayrılmadan gölge oluyor.

Osmaniye, Toprakkale arasından bulunan yol üzerinde yer alan elektrik direkleri üzerinde yuva yapan leylekler, bahar ve yaz dönemini burada geçiriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın daha da artmasından insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Toprakkale yolu üzerinde elektrik direklerine yuva kuran leylekler, gündüz saatlerinde yuvalarını terk ederek bunaltıcı sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara giderken yuvada henüz uçamayan yavrusu bulunan anne ve baba leylekler ise yuvadan ayrılmaması dikkat çekiyor. Leylekler gün boyu ayakta durarak yavrularını kanatlarıyla güneşten korumaya çalışıyor.

Yıllardır Osmaniye'de, sokak hayvanlarına gönüllü olarak besleme ve tedavisini üstlenen Sultan Başer," Uzun süredir sokaktaki hayvanlar üzerinde çalışmalar yapıyorum.Bunlar besleme, sağlık ve rehabilite durumları. Neye ihtiyaçları varsa bu tarz konularda elimden geldiği kadar bireysel olarak çalışıyorum. Benim işyerim bu güzergahın üzerinde hayvanlarla ilgilendiğim için dikkatimi çekti. Yol üzerinde yaklaşık 4 tane leylek yuvası var. Bu leylek yuvalarının bir tanesinde anladığım kadarıyla yavru leylek bulunmakta. Burada Osmaniye sıcağında anne ve baba leylek dönüşümlü olarak neredeyse bütün gün ayakta yavrularına gölgelik olabilecek bir şekilde duruyorlar ve yuvalarını kolay kolay terk etmiyorlar. Terk etmedikleri içinde yeme içme su gibi durumlarda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Yiyeceği bir şekilde telafi edebiliyorlar tarladan ama suyu bulmaları biraz zor oluyor" dedi.