4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde Kuyucak'ta süt çiftliği ziyareti yapan çocuklar buzağılara bakmayı ve sütün elde edilişini öğrendi.

Aydın'da Süt ve Besi Çiftliği'ni ziyaret gerçekleştiren Kuyucak Cengiz Topel İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, çiftlik sahiplerinin gözetiminde koyundan ineğe, buzağıdan koyuna, tavuğa kadar çok sayıda hayvanı bir arada gördü. Yeni doğan buzağıları biberonla besleyen, sütün nasıl elde edildiğini öğrenen çocuklara süt ve kek ikram edildi. Büyük heyecanla çiftliği gezen çocuklar ineklerin ve buzağıların nasıl beslendiğini, süt sağımını, hayvanlardan elde edilen ürünleri ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde neler yapıldığını öğrendi.

Çocuklara ev sahipliği yapan Veteriner Hekim Ali Özdeş, Kuyucak Cengiz Topel İlkokulu 2. Sınıfından 30 öğrenci ile birlikte sınıf rehber öğretmenleri Tülay Şenkaya ve Serdal Aykut gözetiminde ziyareti gerçekleştirdi. Oldukça dolu dolu ve renkli görüntülerle geçen ziyarette çocuklar en çok biberonla buzağı beslemeyi sevdi. Büyük bir merakla buzağıları besleyen öğrenciler çiftlikte bulunan tüm hayvanları yerlerinde görerek nasıl beslendiklerini ve sütün sağımından kaliteli süt elde edilmesine kadar geçen süreyi yaşayarak öğrendi. Çiftliğin sahibine teşekkür eden Okul Müdürü Ramazan Bahtiyaroğlu ve öğretmenler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde farklı bir etkinlikle sütün önemini de öğrenmiş oldu.

"Farkındalık oluşturalım diye çiftliği ziyaret ettik"

Kuyucak Cengiz Topel İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Tülay Şenkaya, hayvansal besinleri ve hayvanlardan elde dilen ürünleri soru cevap şeklinde anlattı. Şenkaya: "Kuyucak Cengiz Topel İlkokulu olarak 4 Ekim hayvanları koruma gününde öğrencilerimiz hayvanlardan elde ettiğimiz ürünleri daha iyi öğrensinler, farkındalık oluşturalım diye çiftliği ziyaret ettik. Çiftlikte bizi ağırlayan çiftlik sahiplerine ve idari amirlerimize öncelikle çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz buzağıları beslediler. Sütün nasıl elde edildiğini gördüler. Süt sağım merkezini gezdiler. Tavukları, koyunları gördüler. Süt içerek sütün sağlığa faydalarını hep birlikte uygulayarak anlatmış oldular. Şiddetin her türlüsünü kesinlikle kabul edilemez. Bu ne çocuğa ne kadına ne hayvana, 4 ekimde de sadece hayvanlara da değil biz bütün hepsini kapsayarak çocuklarımıza tekrar tekrar anlatmayı hedefliyoruz" dedi.

"Ağaç yaşken eğilir"

Çocuklara ev sahipliği yapan Veteriner Hekim Ali Özdeş ise: "Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Kuyucaklı öğrencilerimizi çiftliğimizde ağırladık. Sütün faydalarını, sütün nasıl sağıldığını, kaliteli sütün nasıl elde edildiğini onlara gösterdik. Hayvanları korumamız gerektiğini, onlara nasıl davranmamız gerektiğini şimdiden küçükken ağaç yaşken eğilir diyerekten bunları onlara aşıladık. Sürdürülebilir bir gelecek için sütün öneminin gereğini onlara anlatmış olduk" dedi. - AYDIN