Kütahya ile Bursa'yı birbirine bağlayan yol kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Son Güncelleme:
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnegöl - Domaniç yolu, Kocayayla mevkisi yoğun kar nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." bilgisine yer verildi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise ağır araç trafiğine kapatılan yolda, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam