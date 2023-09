Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Yenileme Çalışmaları Tamamlanıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Başkan Ömer Günel, hayvansever kimliğiyle tanınan gazeteci ve yazar Ömür Gedik ile birlikte merkeze giderek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Merkeze hayran kalan Ömür Gedik; "Burası barınak değil, adeta bir yaşam merkezi olmuş. Bu çalışma tüm Türkiye'ye örnek olsun" dedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu çerçevede Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hayvansever kimliğiyle tanınan gazeteci Ömür Gedik, radyocu Cem Arslan ve sosyal medya fenomenleri Ece Ronay, Özgür Balakar ve Dj Kadir Çetin ile birlikte merkezi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ömer Günel, can dostlar için fiziki şartları her geçen gün iyileştirilen merkezdeki yenileme çalışmaları hakkında gruba bilgi verdi.

"Barınak değil yaşam merkezi olmuş"

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne hayran kaldığını belirten gazeteci Ömür Gedik; "Kuşadası Belediyesi burada muhteşem bir çalışma başlatmış. Merkez her yönüyle mükemmel olmuş. Sokak hayvanları için her şey düşünülmüş. Türkiye'de bu tür merkezler çok fazla yok. Burası aslında bir barınak değil her yönüyle yaşam merkezi olmuş. O nedenle Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi tüm Türkiye'ye örnek olacak bir yer" dedi.

"Böylesi yurt dışında bile yok"

Radyocu Cem Arslan ise "Bugüne kadar bir hayvansever olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında pek çok barınak dolaştım. Böyle bir tesis yurt dışında bile nadir olarak görülür. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi doğa ile iç içe olması bakımından da sokak hayvanları için çok elverişli bir ortama sahip. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sokak hayvanları konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederim" diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay da " Kuşadası Belediyesi'nin sokak hayvanları için merkezi yenilemeye almasını takdir ediyorum. Yıl boyunca buradaki hayvanların sahiplendirilmesi ve sıcak yuvaya kavuşturulması da gerçekten çok önemli" dedi.

"Bu işi sevgiyle yapıyoruz"

Bu işi sevgi ile yaptıklarını vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; "Can dostlarımız olarak gördüğümüz hayvanlar bizlere emanet. Beslenme ihtiyaçlarının yanında tedavi ve rehabilite ihtiyaçlarını da aynı özen ve titizlikle gidermek zorundayız. Kuşadası Belediyesi olarak bu hedefle Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yenileme çalışması başlattık. Bu işi sevgiyle yapıyoruz. Çünkü biz sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bir merkez olmanın yanı sıra burayı bir yuva sıcaklığına ve güzelliğine kavuşturuyoruz. Can dostlarımız mutlu, misafirleri de epey seviyorlar. Sizler de ziyaret etmeyi unutmayın" diye konuştu. - AYDIN