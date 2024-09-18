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Fenerbahçe- Galatasaray maçı maç biletleri satışa çıktı mı? FB- GS derbisi maç bileti fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al!

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçının biletleri satışa çıktı. Taraftarlar, Passolig üzerinden biletlerini satın alabilirler. Maç bileti fiyatları ise henüz açıklanmadı.

21 Eylül Cumartesi akşamı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak büyük derbi maçının biletleri satışa çıkacak. Bu önemli karşılaşma için taraftarlar, Passolig sistemi üzerinden biletlerini temin edebilirler. Derbi, her iki takımın da taraftarları için büyük bir heyecan ve önem taşıdığı için, biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı maç biletleri satışa çıktı mı? FB- GS derbisi maç bileti fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al!

PASSALİG MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için biletler, Passolig platformu üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarlar, Passolig hesapları ile giriş yaparak, maçın biletlerini satın alabilirler. Passolig, maç biletleri almanın yanı sıra, stadyum içindeki diğer işlemler ve avantajlar için de kullanılmaktadır.

Fenerbahçe- Galatasaray maçı maç biletleri satışa çıktı mı? FB- GS derbisi maç bileti fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al!

FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları ise henüz açıklanmadı. Bu konuda resmi açıklamanın yapılmasını bekleyen taraftarlar, bilet fiyatları ve kategori bilgilerini öğrenmek için kulüplerin ve Passolig'in resmi web sitelerini takip etmelidir.

Fenerbahçe- Galatasaray maçı maç biletleri satışa çıktı mı? FB- GS derbisi maç bileti fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al!

PASSOLİG MAÇ BİLETİ SORGULAMA EKRANI

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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