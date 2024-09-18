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Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak?

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18 Eylül'de Antalya'da hava durumu merak konusu. Antalya'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Antalya hava durumu nedir?

Antalya hava durumu ve bugün Antalya'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Eylül Antalya hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

18 EYLÜL ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya şehrinde 18 Eylül 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 19 Eylül 2024 Perşembe günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 20 Eylül 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 29 dereceyi bulacak. 22 Eylül 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak?

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Macit, yarın Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyledi. Macit, "Yağışlar perşembe günü de Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Marmara'nın doğusunda, bunun yanında da Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam ediyor. Haftanın son günü de Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Bu yağışların perşembe günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, bunun yanında da Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak isterim. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak yağışla birlikte birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak?

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Macit, 3 büyükşehirdeki hava durumuna ilişkin de "İstanbul'da çarşamba günü ve cuma günü il genelinde, perşembe günü de doğusunda yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 25-26 dereceler civarında olacak. Ankara'da da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Perşembe ve cuma yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da yine 26-27 derece civarında olacak. İzmir'de yağış beklemiyoruz, parçalı bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı da 29-30 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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