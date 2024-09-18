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Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı?

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçta Icardi'nin durumu merak konusu oldu. Taraftarlar, Icardi'nin derbi kadrosunda olup olmadığını merak ediyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde Icardi'nin durumu hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı. Buruk, Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı konusunda bilgi verdi.

Galatasaray taraftarları, Icardi'nin bu önemli maçta oynayıp oynamayacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sakatlık veya kondisyon problemleri nedeniyle sahalardan uzak kalan Arjantinli forvetin, derbi maçına yetişip yetişmeyeceği büyük bir merak konusu oluyor. Peki, Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Detaylar haberimizde...

ICARDI DERBİDE OYNAYACAK MI?

Sakatlığı bulunan Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağına da değinen Buruk, "Sosyal medyaya çok inanmayalım, güvenmeyelim. Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Burada en az 1 hafta 10 gün takımla çalışması için zaman gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" dedi. İlk yarıda Çaykur Rizespor maçından kalan iştahlarını devam ettirdiklerini vurgulayan Buruk, "İlk yarıda daha çok ürettik. Soyunma odasına 2-0 ile girdik. İkinci yarıda yorgunluklar ortaya çıktı. Pozisyon az ürettiğimiz bir oyun ortaya çıktı. Kadro kısıtlılığı vardı. Hamleler yapamadık. Kadro genişliğimiz kısıtlıydı. Skorun yukarıya gitmemesine yorgunluk etki etti. Erken değişiklikler yaptık. Haftaya önemli bir maç var. Buna hazırız. Oraya 5'te 5 yaparak gidiyoruz. Ziyech ve Icardi dışında diğer oyuncular takıma katılacak. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aynı istek, aynı arzu devam edecek. Ligde 5 maçını kazanan tek takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı?

FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ KADROSUNDA ICARDI VAR MI?

Okan Buruk, sosyal medyada sakatlığı süren golcü futbolcu Mauro Icardi'nin oynayacağına yönelik iddialara ise, "Sosyal medyaya çok inanmayalım, güvenmeyelim. Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Burada en az 1 hafta 10 gün takımla çalışması için zaman gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" yanıtını verdi.

Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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