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Görüşmeye damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek Acun'a farklı tarife uyguladı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'ya "Ne haber?" demesi dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Fenerbahçe kafilesini ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada sarı lacivertli kulübü başarılarından dolayı tebrik etti.

"NE HABER?"

Görüşmeye damga vuran an ise tokalaşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'ya "Ne haber?" demesi oldu. Görüntülerde, Erdoğan'ın Acun'dan önceki herkesin elini "Hoş geldiniz" diyerek sıktığı görülüyor.

ALİ KOÇ'TAN ERDOĞAN'A HEDİYE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbolcuların imzaladığı forma ve "Vakt-i Fener" isimli tablo hediye etti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihindeki unutulmaz anları gözler önüne seren "Vakt-i Fener" adlı tabloda, Atatürk fotoğrafının yanı sıra Fenerbahçe tarihinde efsaneleşen isimler ve anılar yer alıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Fenerbahçe Spor Kulübümüzün saygı değer yönetimini Külliye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Fenerbahçe 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçemizi de her ihtiyacında destekledik, Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da, göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar, milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçemizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz.

Hep beraber el birliği ve gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin. Bu yüksek motivasyonla çalışmaya, kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük şüphe duymuyorum.

"GERGİN ATMOSFER GERİDE KALMALI"

Burada bir noktanın altını çizmekte fayda görüyorum. Bu başarılara ulaşmanın yolu sadece maddiyattan geçmiyor. Liglerimizin kalitesinin, izlenirliğinin, marka değerinin oynanan maçlarda fair-play ile rekabet seviyesinin yükseltilmesi icap ediyor. Her seferinde spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum. Bizim artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna ihtiyacımız var.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Bizim ayrılıkları değil, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Bizim sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyoruz.

"MAÇLARI İZLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Kıymetli misafirler, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalışıyorum. Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu güçlendiren , ligde de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçemizin Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik. Ama şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. olağan kongrede yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabbim'den üstün başarılar temenni ediyorum."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

Sebahattin Yakar:

ah para ah sen neymisdin

65
11
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Erkan Arslan:

Uzun Coban Demek istemiski Naber Adnanin Cücce Müüridi

29
23
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Sebahattin Yakar:

ah para ah sen neymissin

34
11
yanıtYanıtla
Çağatay Çetin:

boş işler

21
4
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man over:

Kağıttan okumasan iyidi :(

11
4
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Dilencibahçe , ne için geldi kimbilir..

5
3
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