Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı?

Saklama kabı sektöründe uzun yıllardır öncü olan Tupperware Brands, büyük bir finansal krizle karşı karşıya kaldı. Şirket, 700 milyon doları aşan borç yükü nedeniyle iflas başvurusunda bulunarak mahkeme koruması altına girmek için resmi adımları atma sürecine girdi. Peki, Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Detaylar haberimizde...

TUPPERWARE İFLAS MI ETTİ?

Tupperware'in bu ciddi mali sorunları, şirketin hisselerinde dramatik bir değer kaybına neden oldu. Olayın ardından Tupperware'in hisseleri yüzde 15,8 oranında değer kaybetti.

TUPPERWARE BATTI MI?

Şirketin başkanı ve CEO'su Laurie Ann Goldman, iflas başvurusunu duyurduğu açıklamasında, "Son birkaç yıldır şirketimizin mali durumu, zorlu makroekonomik koşullardan ciddi şekilde etkilendi. Bu nedenle, çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirdik ve bu adımın şirketin geleceği için en uygun yol olduğuna karar verdik" şeklinde ifadelerde bulundu.