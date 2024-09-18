Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. 18 Eylül Çarşamba Kuruluş Osman var mı ve ATV yayın akışında bugün hangi diziler var sorularına yanıt aranıyor. Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Detaylar haberimizdedir…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

164. bölümde heyecan dolu bir sezon finaliyle ekrana gelen "Kuruluş Osman", 6. sezon için merak uyandırdı. Sezon finalinde Osman Bey, Konstantin'i beklenmedik bir şekilde etkisiz hale getirip hayatına son verdi. Zorluklara göğüs gererek ailesiyle birlikte başarılı bir şekilde mücadele etti. Osman Bey, topraklarını genişletme hedefi doğrultusunda Brusa'yı hedef aldı ve bu stratejik adım için hazırlıklara başladı. Obada ise hareketli bir atmosfer vardı; toy hazırlıkları yapıldı ve Alaeddin Bey ile Gonca Hatun'un düğün töreni gerçekleştirildi.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan ve dikkat çeken dizi "Kuruluş Osman," güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Tarihi olayları başarılı bir şekilde ekrana taşıyan dizi, yeni sezonuyla yakında ATV ekranlarında yayınlanacak. Diziye ait yeni sezon fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı. Ancak, "Kuruluş Osman" dizisinin 165. bölümünün yayın tarihi henüz açıklanmadı.

18 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Sen Anlat Karadeniz

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Görevimiz Tatil

16.00 - Kardeşlerim

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Alan