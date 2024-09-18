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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Fındık Hasadı Nüfus Yoğunluğunu İki Katına Çıkardı

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Alaplı'da fındık hasadı nedeniyle nüfus yaklaşık iki kat artarken, ekonomik hareketlilik ve sağlık hizmetlerinde yoğunluk yaşandı. Bölgeye gelen tarım işçileri, yerel esnaf ve hizmet sektörüne olumlu etkiler sağladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, süren fındık hasadıyla birlikte nüfus yoğunluğu iki katına çıktı.

İlçenin yaklaşık 40 bin olan nüfusu, fındık toplamak için gelen işçilerle birlikte yaklaşık iki katına ulaştı. Özellikle tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede, ekonomik hareketlilik de arttı. İlçedeki esnaf, bu nüfus artışının iş hacmine olumlu yansıdığını belirtti. Ayrıca, konaklama ve ulaşım gibi hizmetlerde de talep artışı yaşandı. Alaplı, fındık hasadı döneminde bölgenin ekonomik can damarlarından biri haline gelerek ilçe halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda tarım işçisini ağırlamış oldu.

Nüfus yoğunluğunda dönemsel olarak artış yaşanınca bu durum hasta sayısında da artışa neden oldu. Fındık hasadı döneminde hastanelerde de yoğunluk yaşandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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