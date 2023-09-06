Küçükçekmece'de sel sonrası temizlik çalışmaları dron ile görüntülendi

Küçükçekmece'de gece yaşanan selin ardından sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehirde birçok dere taştı. Yaşanan su baskınlarında çok sayıda ev, iş yeri ve araç hasar gördü. Güneşin doğması ile birlikte acı tablo ortaya çıkarken, yetkililer hasar gören bölgelerde temizlik çalışması başlattı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde başlatılan temizlik çalışmaları ise havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL