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Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Karı Koca Ölü Bulundu

29 Kasım 2023 17:09 Son Güncelleme: 17:11 Abone Ol

Konya'nın Meram ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir çift ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.