Kocayayla geçidi beyaza büründü

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki Kocayayla geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalara başladı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidine mevsimin ilk yağışı düştü. Kar ve sis nedeniyle zaman zaman trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalara başladı. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)