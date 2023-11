Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ni Vali Gökmen Çiçek'e Gezdirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, eşsiz şehir ve Erciyes manzarasına sahip 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi'ni gezdirdi. Başkan Çolakbayrakdar'ın çalışmalarını çok takdir ettiğini ve bir yılda verdiği sözlerin hepsini yerine getirdiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, alanın Erciyes ile Kayseri manzarasının en iyi görüldüğü yer olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte yapımı devam eden Erkilet Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Vali Çiçek'e Erkilet Millet Bahçesi hakkında bilgiler aktardı. Başkan Çolakbayrakdar'ın çalışmaları çok takdir ettiğini ve verdiği sözlerin hepsini yerine getirdiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğuna değinen Vali Gökmen Çiçek; "Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, geçen yaz burasını gezdirip; 'Valim, burası Millet Bahçesi olacak ve burası muhteşem olacak. Hemen yukarda Gök gözlem Evi yer alacak ve alanda civil civil özellikle halkımızın yazın hem spor yapabileceği hem çocuklarımızın uzay faaliyetleriyle ilgili etkinlikler yapabileceği bir yaşam alanı oluşturacağız' dedi. Başkanımız ayrıca o gün projeyi göstermişti. Ben de burası ne zaman acaba bitecek diye heyecanla bekliyordum. Bugün belediye başkanımızla birlikte alana geldik. İnanılmaz bir çalışma performansıyla her şeyin en mükemmelini düşünerek, çok güzel bir çalışmayla karşılaştım. İşin gerçeği burası açıldığı zaman Kayseri'nin yeni bir cazibe merkezi olacak. Çünkü ben o zamanda söylemiştim; 'Erciyes'in en güzel görüldüğü yer, benim kanaatimce burasıdır'. Karşıda Erciyes ve Kayseri manzarası ve inanılmaz bir tarih ile tarihine uygun bir şekilde her şeyin ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü muhteşem bir çalışma devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ve ekibini tebrik ediyorum. Hem kısa sürede hem de projesine tamamen uyularak, profesyonel bir çalışma olmuş. Bitmesini heyecanla bekliyorum. Çünkü burada başka bir atmosfer var. O çalışmalar olduğunda acaba bunlar bu kadar kısa sürede hayata geçirilebilir mi? Diye düşünürken bugün söylediği, verdiği sözlerin hepsinin yapıldığını ve bitme aşamasında olduğunu görmekten dolayı da Kayseri'nin Valisi olarak çok mutluyum. Kayseri'ye yeni bir değer kazandırılıyor. İnşallah açılışında hep beraber büyük bir coşkuyla yaparız diye temenni ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları çok takdir ettim" ifadelerini kullandı. Vali Gökmen Çiçek'in sinerjisi, çalışmalara güç kattığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar ise "Sayın Valimiz, geçen yıl Kayseri'yi tanıma sürecinde buraya geldiğinde beğenisini dile getirmişti. Biz de o gün işin daha kağıt üzerinde proje aşamasında olan millet bahçemizi ve astronomi köyümüzle ilgili bilgiler paylaşmıştık. Bugün burada tekrardan bu memnuniyeti Sayın Valimizden duymak hakikaten bizim için kıymetli ve değerlidir. Valimize çok teşekkür ediyoruz. Kocasinan'ın her bir bölgesi ve ayrı eten Kayseri için yapmış olduğu her bir alanda işlerin takibiyle ilgili farklı bir vali profilin de bu işleri yapıyor. Memnunuz. Çünkü bize bu çalışmalardaki vermiş olduğunuz sinerji ve güç, bize farklı bir motivasyon katıyor. Ellerinize emeğinize sağlık. Şehrim adına buradaki yapılan çalışmalarda bu denli bizimle birlikte işin içinde olmanızın da farklı bir motivasyonu olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Teşekkür ederim. Millet Bahçemizin çoğu çalışmasını tamamladık. Yaklaşık 5,5 km uzunluğunda çelik borularla tesisat döşeyerek, buraya su getirdik. Altyapı işlerimizi tamamladık ve yeşillendirme çalışması gerçekleştiriyoruz. Hava şartlarından dolayı seneye muhtemel kalacak olan Kafe Sinan, seyir terası ve gözlem kulesini en kısa sürede tamamlayacağız. Onlarda tamamlandığında yazın herkesin uğrak mekanı olacağı cıvıl cıvıl bir yer olacak. Piknik ve sporun yanı sıra ailenin çocuklarıyla birlikte herkesin keyifli vakit geçirecekleri eşsiz bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız. Özellikle burada Astronomi Köyü olacak. Gençler ve çocuklarımız için uzayı tanıtacağımız ve uzay ile ilgili farklı ve teknolojik aktivitelerin olacağı bir merkez olacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, son olarak Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajında yapımın son aşamasına gelen su sporları merkezini gezdirdi. Başkan Çolakbayrakdar'ın muhteşem bir tesis yaptığını dile getiren Vali Gökmen Çiçek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan tesis sayesinde ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ