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Kırklareli'nde buğday tarlası ve çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Yaşam Haberleri

Kırklareli'nde aynı anda biçilmiş buğday tarlası ve çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan eski çöplük ile biçilmiş buğday tarlasında aynı anda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine 2 ayrı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası 2 yangında kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

- Kırklareli'nde buğday tarlası ve çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde aynı anda biçilmiş buğday tarlası ve çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan eski çöplük ile biçilmiş buğday tarlasında aynı anda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine 2 ayrı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonrası 2 yangında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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