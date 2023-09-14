Kırklareli'nde buğday tarlası ve çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde aynı anda biçilmiş buğday tarlası ve çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Durak Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan eski çöplük ile biçilmiş buğday tarlasında aynı anda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine 2 ayrı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası 2 yangında kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.