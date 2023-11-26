Kırıkkale'de Şiddetli Rüzgar ve Sel Felaketi

Kırıkkale'de hızı saatte 125 kilometreyi bulan rüzgar sebebiyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Su baskınlarının da yaşandığı kentte 2 kişi yaralanırken, ekipler 40 vakaya müdahale etti.

Kırıkkale'de hızı saatte 125 kilometreyi bulan rüzgar sebebiyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Su baskınlarının da yaşandığı kentte 2 kişi yaralanırken, ekipler 40 vakaya müdahale etti.

Kırıkkale'de 25-26 Kasım tarihlerinde yaşanan kuvvetli rüzgar ve sel hayatı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 125 kilometreyi bulan rüzgar sebebiyle il merkezi, Yahşihan, Keskin, Delice, Balışeyh, Çelebi ilçelerinde ve bazı köylerde 7 binanın çatısı uçarken, 5 ağaç devrildi. Ev ve iş yeri olmak üzere 10 bölgede su baskını yaşanırken, 8 de trafik kazası ve mahsur kalma olayı yaşandı. Şiddetli rüzgarda çatıdan düşen 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de selden dolayı hafif şekilde yaralandı.

Metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü şehirde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar üzerine AFAD, sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri 40 vakaya müdahale etti. - KIRIKKALE