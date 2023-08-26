Keçiören Hasköy Mahallesi'nden Beypazarı'na Kültür Gezisi
Ankara'nın Keçiören ilçesi Hasköy mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen geziye 45 kadın katıldı. Gezi kapsamında Beypazarı ilçesi ziyaret edildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Hasköy mahalle Muhtarlığınca, Beypazarı ilçesine gezi düzenlendi.
Hasköy mahalle Muhtarı Ali Dinçer, düzenlenen geziye 45 kadının katıldığını söyledi.
Kültür gezileri kapsamında Beypazarı ilçesini ziyaret ettiklerini kaydeden Dinçer, şöyle konuştu:
"Başlattığımız kültür gezilerimizin ilkini Beypazarı'na yaptık. Kültür gezilerimizi sürdüreceğiz. Kadınlar ilçeyi beğendi. Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a çok teşekkür ediyorum. Bize araç desteği sağladı."
Geziye katılan Didem Koçak da gezinin çok güzel geçtiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam