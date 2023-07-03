Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni Kurban Bayramı'nda 65 Bin Kişi Ziyaret Etti

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesine ait 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesine ait 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesini Kurban Bayramı'nda 65 bin kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bayram dolayısıyla 3 gün boyunca ziyaretçilerini ücretsiz ağırladı.

Kayseri ve şehir dışından gelen vatandaşların ilgi gösterdiği hayvanat bahçesini bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü yaklaşık 65 bin kişi gezdi.