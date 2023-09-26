Kastamonu'da minibüs, seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da minibüs ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da minibüs, seyir halindeki traktöre arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İstanbul karayolu Batı Çevre Yolu Kurubenzilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolundan Kuzeykent Mahallesi istikametine seyir halinde olan Faik Tezol idaresindeki 19 ACC 165 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan Kamuran Yanardağ yönetimindeki 57 HC 870 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Kamuran Yanardağ ile yanında yolcu olarak bulunan Ercan Yanardağ yola savruldu.

Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kamuran Yanardağ ve Ercan Yanardağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Kamuran Yanardağ'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.