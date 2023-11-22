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Karamürsel'de Yangın İhbarına Giden İtfaiye Erleri Türk Bayrağına da Müdahale Etti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın ihbarına giden itfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra ipe dolanan Türk bayrağına da müdahale etti. Ekipler, sepetli vinç yardımıyla bayrağı düzelttikten sonra bölgeden ayrıldı. Mahalle sakinleri ve esnaf, ekiplere hassasiyetleri için teşekkür etti.