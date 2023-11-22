Karamürsel'de Yangın İhbarına Giden İtfaiye Erleri Türk Bayrağına da Müdahale Etti
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın ihbarına giden itfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra ipe dolanan Türk bayrağına da müdahale etti. Ekipler, sepetli vinç yardımıyla bayrağı düzelttikten sonra bölgeden ayrıldı. Mahalle sakinleri ve esnaf, ekiplere hassasiyetleri için teşekkür etti.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ev yangını ihbarına giden itfaiye erleri, ipe dolanan Türk bayrağına da müdahale etti.
4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda apartman dairesinden yangın ihbarı alan Karamürsel itfaiyesi, müdahale sonrası iki bina arasında ipe dolanmış Türk bayrağını gördü.
Sepetli vinç yardımıyla bayrağı düzelten ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Mahalle sakinleri ile esnaf, hassasiyetlerinden ötürü ekiplere teşekkür etti.???????