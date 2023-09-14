TÜRKİYE'nin 11 linde vuran depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlendi. Denize kıyısı olmayan ancak 21 ülkeye balık ihracatı yapılan Kahramanmaraş'ta düzenlenen festivalde yaklaşık 1.5 ton balık dağıtıldı.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği'nin organizasyonuyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen balık festivali, Kılavuzlu Parkı'nda düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ile çok dayıda vatandaşın katıldığı festival, depremlerde ölenlerin anısına saygı duruşu ile başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından festivalin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı yaptı. Sarı, denizi olmayan Kahramanmaraş'ta festival düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, protokole ve vatandaşlara festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

'20 MİLYON DOLARLIK BALIK İHRAÇ EDİYORUZ'

Daha sonra bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, alabalık sektöründe Kahramanmaraş'ın Türkiye'de önemli bir noktaya sahip olduğunu belirtti. Sektörün her yıl büyüdüğünü kaydeden Bilir, şunları söyledi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 2022 yılında 44 su ürünleri işletmesine yetiştiricilik ve bu işletmelerde yılda 7 bin 500 ton alabalık üretimi mevcuttu. Türkiye'de 9'uncu sırada yer alıyorduk üretimde. 2023 yılında ise bu sayımızı 66 yetiştiriciye ve kapasitemizi 7 bin 500'den 16 bin 500 tona çıkardık alabalık üretiminde Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldık. Ayrıca Rusya ve Almanya başta olmak üzere 21 ülkeye 3 bin 50 ton ihracatımız söz konusudur. İhracatımızdan yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edilmektedir. 16 bin 500 ton olan hedefimizi 2024 yılında inşallah üreticilerimiz sayesinde 25 bin tona çıkartıp Türkiye'de 2'nci sırada yer almayı hedefliyoruz.

Daha sonra bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör ise asrın felaketi sonrasında düzenlenen bu gibi organizasyonların insanların motivasyonunu artırdığını belirterek, Denizi olmayan bir şehirde tatlı su balıkçılığında 9'uncu sıradan Türkiye 3'üncülüğüne yükselmişiz. Burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz daha büyük. İnşallah 1'inci sırada bu alanda üretim kapasitesine sahip yapmak dedi. Konuşmaların ardından Vali Mükerrem Ünlüer ile protokol, festivale katılan vatandaşlara balık dağıttı. Festivalde, mangalda pişirilen yaklaşık 1.5 ton balık dağıtıldı. (DHA)