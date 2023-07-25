İzmir'deki Kemalpaşa Fayı 4 Yıkıcı Deprem Üretti

İZMİR'in Kemalpaşa fayında 4,5 metre derinliğinde hendek açıp, inceleme yapan bilim insanları, fayın geçmişte 4 yıkıcı deprem ürettiğini tespit etti. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu fay 24 kilometre uzunluğunda. 6.7'ye varan deprem üretebilir. Deprem olduğunda yıkıcı bir nitelik taşıyacaktır. İzmir'de 6'yı geçtikten sonra can ve mal kaybı başlıyor. Dolayısıyla bu fay kırıldığında can ve mal kaybı yaşanacaktır" dedi.

Deprem araştırma uzmanları, bugüne kadar üzerinde çalışma yapılmayan Kemalpaşa fayında bir yıllık arazi çalışmasının ardından, 4,5 metre derinliğinde hendek açıp, incelemelerde bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fikret Koçbulut, AFAD Deprem ve Risk. Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Çukurova Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Yüksel ve DEÜ'den Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Softa aylar süren çalışmalar yaptı. Fayın diri fay olup olmadığı, geçmiş dönemde en çok kaç büyüklüğünde deprem ürettiği, yakın zamanda deprem üretip üretmeyeceği konuları araştırıldı.