İzmir'de araçtan inerek tartışan 2 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yol kenarına park ettikleri araçtan inerek tartışan 1'i kadın 2 kişi, arkadan gelen hafif ticari araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında İ.S (45), kullandığı 35 AVN 198 plakalı pikabı, birlikte yaşadığı G.H (31) ile tartışması nedeniyle Ulamış Kavşağı yakınında yol kenarında durdurdu.

İkili, araçtan inerek kara yolu üzerinde tartışmaya devam ettikleri sırada aynı istikamette seyreden M.D. yönetimindeki 35 FF 796 plakalı araç, G.H'ye çarptı.

Yola savrulan kadına müdahale eden İ.S ile yerde yatan kadına, S.Ç'nin kullandığı 35 HVB 44 plakalı hafif ticari araç da çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere Seferihisar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İ.S ve G.H'nin birlikte yaşadıkları ve bir çocuklarının olduğu öğrenildi.