İsviçreli diplomat, Lübnan'dan sahiplendiği engelli köpeğini 10 ay sonra İsviçre'ye getirdi

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde 2019 yılında göreve başlayan Martine Berset, Ankara'da kaldığı süre boyunca sokaktaki kedi ve köpeklere evini açtı. Berset, daha önce görev de yaptığı Lübnan'dan da silahla vurularak yaralanan ve engelli kalan köpeği ise sahiplendi. Berset, Ankara'da görev süresi dolunca bakımını üstlendiği kedi ve köpeklerle ülkesine dönerken, Lübnan'dan sahiplendiği 'Shayenne' ismini verdiği köpeğini ise tedavisi devam ettiği için klinikte bırakmak zorunda kaldı. Tedavisi tamamlanan ve sayahet edebilecek duruma gelen köpek, 10 ay sonra veteriner eşliğinde 12 saat süren uçuşla İsviçre'ye götürülerek Berset'e teslim edildi. 10 ay sonra köpeğine kavuşan Berset, büyük sevinç yaşadı.

Köpeği tedavi eden veteriner hekim Aydın Aksu ise, "Veteriner hekim arkadaşımızın kontrolünde Shayenne'i İsviçre'ye yolcu ettik. Shayenne, Martine Hanım ile kavuştu, doğada diğer arkadaşları ile mutlu mesut yaşıyor. Martine Hanım onun kurtarıcısı" dedi.