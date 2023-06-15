İsviçreli diplomat, Lübnan'dan sahiplendiği engelli köpeğini 10 ay sonra İsviçre'ye getirdi
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Ankara'da görev yaptığı sırada Lübnan'dan sahiplendiği engelli köpeğini tedavi altındaki klinikte bırakan İsviçreli diplomat Martine Berset, köpeğini 10 ay sonra İsviçre'ye getirerek büyük sevinç yaşadı.
İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde 2019 yılında göreve başlayan Martine Berset, Ankara'da kaldığı süre boyunca sokaktaki kedi ve köpeklere evini açtı. Berset, daha önce görev de yaptığı Lübnan'dan da silahla vurularak yaralanan ve engelli kalan köpeği ise sahiplendi. Berset, Ankara'da görev süresi dolunca bakımını üstlendiği kedi ve köpeklerle ülkesine dönerken, Lübnan'dan sahiplendiği 'Shayenne' ismini verdiği köpeğini ise tedavisi devam ettiği için klinikte bırakmak zorunda kaldı. Tedavisi tamamlanan ve sayahet edebilecek duruma gelen köpek, 10 ay sonra veteriner eşliğinde 12 saat süren uçuşla İsviçre'ye götürülerek Berset'e teslim edildi. 10 ay sonra köpeğine kavuşan Berset, büyük sevinç yaşadı.'İSVİÇRE'YE GELDİĞİNDE İNANAMADIM'Berset, köpeğinin tedavisinin yapıldığı klinikteki veterinerle görüntülü konuşarak teşekkür eden Berset, "Ülkeme dönmem gerektiği zaman onu yanımda götüremediğim için çok üzüldüm, inanılmaz bir çöküntü yaşadım, baygınlık düzeyine geldim. 10 ay ondan uzak kaldım. Kan testinde yolculuğa sakınca bulunmadığı söylenince onu İsviçre'ye almak istedim. İsviçre'ye geldiğinde bunun gerçek olduğuna inanamadım. Veteriner hekim İrem'in kontrolünde İsviçre'ye geldi. İsviçre'ye geldiğinde beni tanıdı, onu çağırdığımda sevinçli şekilde yanıma geldi. Geldiğinde diğer kedilerim Shayenne'den korkmadı, diğer köpeklerim de ona alışkın davrandılar, hepsi sanki ona 'hoş geldin' der gibi davrandı. Himayemde şu an 9 kedim ve 3 köpeğim var. Himayemdeki tüm kedi ve köpeklerim Türkiye'den" diye konuştu.
Köpeği tedavi eden veteriner hekim Aydın Aksu ise, "Veteriner hekim arkadaşımızın kontrolünde Shayenne'i İsviçre'ye yolcu ettik. Shayenne, Martine Hanım ile kavuştu, doğada diğer arkadaşları ile mutlu mesut yaşıyor. Martine Hanım onun kurtarıcısı" dedi.