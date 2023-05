İsveç'in vize vermemesi sebebiyle eşinin yanına gidemeyen baba adayı çaresiz

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Turancan Demir, İsveç'in vize vermemesi sebebiyle 1,5 ay sonra İsveç'te doğum yapacak olan resmi nikahlı eşinin yanına gidemiyor. Demir, "O kadar çaresizim ki, eşim doğum yaparken bir baba olarak yanında olmak istiyorum" dedi.

Alanya'da bir otelde garson olarak çalışan 24 yaşındaki Turancan Demir, 1 yıl önce Alanya'ya annesi ve teyzesi ile tatile gelen Kosova asıllı İsveç vatandaşı Müslüman bir ailenin kızı olan Skurta Kastrati ile tanıştı. Evlenmeye karar veren ve ailelerin de onayını alarak nişanlanan iki genç, ardından Alanya Belediyesi Nikah Dairesi'ne giderek resmi evlilik başvurusu yaptı. Sevda Skurta Kastrati, Alanya Belediyesi Nikah Dairesi'nin istediği evrakları temin etmek için İsveç'e döndü. Turancan Demir de bu süreçte pasaportunu çıkartıp, İsveç'e gitmek için başvuru yaptı. Çift hazırlıkların ardından resmi nikahlarını yaparak dünyaevine girdi. İsveç'te yaşamaya karar veren çift, bu ülkeye gidebilmek için İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurdu ancak isteklerine olumlu cevap gelmedi. Daha sonra Sevda Skurta Kastrati Demir, İsveç'e döndü. Turancan Demir'in İsveç'e eşinin yanına gitme başvurusuna da İsveç 'ret' cevabı verdi.

"O kadar çaresizim ki"

Bir buçuk ay sonra bir oğlu olacağını, eşi doğum yaparken yanında olmak istediği halde resmi nikahlı eşinin yanına gidemediğini ifade eden Turancan Demir, "O kadar çaresizim ki, eşim doğum yaparken bir baba olarak yanında olmak istiyorum" dedi.

"Oğlum her geçen gün sararıp soluyor"

Turancan'ın babası Zeki Demir ise, "Oğlum her geçen gün sararıp soluyor. Her akşam geç vakitlere kadar internet üzerinden eşi ile konuşuyor. Ben de, eşim de çok üzgünüz. Neredeyse 1 yıldır büyük sıkıntı içindeyiz. Başvurduğumuz hiçbir yerden destek bulamıyoruz. Yıllar önce İngiliz kızı Sarah ile Türk genci Musa'nın aşkı dillere destan olmuştu. Aynı durumu şimdi oğlum Turancan ile İsveç vatandaşı gelinim Skurta Sevda yaşıyorlar. Seven, evlenen, çocuk bekleyen bu çifti birleştirmek herhalde çok büyük sevap olur" dedi. - ANTALYA